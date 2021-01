ஏழை நாட்டுக்கு வெறும் 25 கரோனா தடுப்பூசிகள்: உலக சுகாதார நிறுவனம் கவலை

கரோனா தடுப்பூசி விநியோகத்தில் உலகின் செல்வந்த நாடுகள் மற்றும் ஏழை நாடுகளிடையே சமச்சீரற்ற தன்மை நிலவி வருவதாக உலக சுகாதார நிறுவனம் கவலை தெரிவித்துள்ளது.

அமெரிக்கா, பிரிட்டன் உள்ளிட்ட பல்வேறு நாடுகளில் ஃபைஸா், மாடா்னா நிறுவனங்கள் தயாரித்த கரோனா தடுப்பூசிகள் பயன்பாட்டுக்கு வந்துள்ளன. ரஷியாவில் ஸ்புட்னிக்-வி தடுப்பூசியின் பயன்பாட்டுக்கு அந்நாட்டு அரசு அனுமதி வழங்கியுள்ளது.

இந்த சூழலில் பல்வேறு நாடுகளும் கரோனா தடுப்பூசியைப் பயன்பாட்டுக் கொண்டு வர முயற்சிகளை மேற்கொண்டுள்ளன. மேலும் கரோனா தடுப்பூசியை பகிர்ந்து கொள்ளும் விதமாக இருதரப்பு ஒப்பந்தங்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டு செயல்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன.

இந்நிலையில் உலக சுகாதார நிறுவனத்தின் தலைவர் டெட்ரோஸ் அதானோம் கெப்ரேயஸ், கரோனா தடுப்பூசி விநியோகத்தில் சமச்சீரற்ற தன்மை நிலவுவதாக கவலை தெரிவித்துள்ளார்.

திங்கள்கிழமை நடந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்று பேசிய கெப்ரேயஸ் கரோனா தடுப்பூசியை அதன் உற்பத்தியாளர்களும், உலக நாடுகளும் நியாயமான வகையில் விநியோகிக்க வேண்டும் எனக் கேட்டுக் கொண்டார்.

49 உயர் வருமானம் கொண்ட நாடுகளில் 3.9 கோடிக்கும் அதிகமான தடுப்பூசிகள் சென்றடைந்துள்ள நிலையில் ஆப்பிரிக்க ஏழை நாடான கினியாவில் வெறும் 25 தடுப்பூசிகள் மட்டுமே வழங்கப்பட்டுள்ளதை அவர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.

#COVID19 vaccines are the shot in the arm we all need literally & figuratively. But the promise of equitable access is at serious risk.

39M+ doses have now been administered in at least 49 higher-income countries.

Just 25 doses have been given in one lowest-income country. #EB148