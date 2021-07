ஜப்பானில் திடீர் நிலச்சரிவு: பலர் மாயம் (விடியோ)

ஜப்பானில் பெய்த கனமழையால் சனிக்கிழமை ஏற்பட்ட நிலச்சரிவில் பல வீடுகள் அடித்துச் செல்லப்பட்டதில், 19 பேரை காணவில்லை எனத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

ஜப்பானின் அடாமி கடந்த சில நாள்களாக கனமழை பெய்து வருகிறது. இந்நிலையில், இன்று காலை 10.30 மணியளவில் திடீர் நிலச்சரிவு ஏற்பட்டுள்ளது.

A #landslide engulfs houses and leaves 19 people missing in #Japan 's Shizuoka region, a local official says, following days of #heavyrain . pic.twitter.com/9CqoJpVbpD