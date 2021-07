பாகிஸ்தான் பத்திரிகையாளரின் கேள்விக்கு பதிலளித்த எருமை மாடு

பக்ரீத் பண்டிகையையொட்டி செய்தி சேகரிக்கச் சென்ற பாகிஸ்தான் பத்திரிகையாளர் அமின் ஹபீஸ் எருமை மாட்டிடம் பேட்டி எடுத்த விடியோ இணையத்தைக் கலக்கிவருகிறது.

வித்தியாசமான செய்தி தொகுப்பை வழங்குவதில் பெயர் பெற்றவர் பாகிஸ்தான் நாட்டைச் சேர்ந்த பத்திரிகையாளர் அமின் ஹபீஸ். செய்திகளை கேலியும், கிண்டலுமாக ரசிக்கும்படியான உடல்மொழியுடன் வழங்கும் இவரது பணிக்கு ரசிகர்கள் உள்ளனர்.

இந்நிலையில் பக்ரீத் பண்டிகையையொட்டி செய்தி சேகரிக்க மாட்டுக் கொட்டகைக்குச் சென்ற அமின் செய்தி வழங்கிக் கொண்டிருக்கும்போது அருகில் இருந்த எருமை மாட்டிடம் கேள்வி கேட்டார்.

லாகூரின் உங்கள் அனுபவம் எப்படி இருந்தது? லாகூரில் என்ன உணவை உண்டீர்கள்? உள்ளிட்ட கேள்விகளை அவர் எருமை மாட்டிடம் எழுப்பினார்.

Now what is Eid without Amin Hafeez interviewing cattle.. pic.twitter.com/5r2sfh5Ua7