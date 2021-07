ஆப்கன் வன்முறை: 6 மாதங்களில் 1,659 பொதுமக்கள் பலி பெண்கள், குழந்தைகள் உயிரிழப்பு அதிகம்; ஐ.நா. அறிக்கையில் தகவல்

By DIN | Published on : 27th July 2021 02:36 AM | அ+அ அ- | |