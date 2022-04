இலங்கையில் இடைக்கால அரசு: பிரதமா் மகிந்த ராஜபட்ச நிராகரிப்பு

By DIN | Published On : 23rd April 2022 11:40 PM | Last Updated : 23rd April 2022 11:40 PM | அ+அ அ- |