இந்திய துணைக் கண்டத்தின் அல்-காய்தா தலைவா் உள்பட 4 போ் சா்வதேச பயங்கரவாதிகள்: அமெரிக்கா அறிவிப்பு

இந்திய துணைக் கண்டத்தின் அல்-காய்தா தலைவா் உள்பட 4 போ் சா்வதேச பயங்கரவாதிகள்: அமெரிக்கா அறிவிப்பு

By DIN | Published On : 03rd December 2022 12:47 AM | Last Updated : 03rd December 2022 12:47 AM | அ+அ அ- |