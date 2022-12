என்ன, பிரிட்டன் மன்னரை நோக்கி மீண்டும் முட்டை வீச்சு சம்பவமா?

பிரிட்டன் மன்னர் சார்லஸ் இருந்த திசை நோக்கி முட்டை வீசிய நபர் கைது செய்யப்பட்டு விசாரணைக்கு உள்படுத்தப்பட்டுள்ளார்.

லுடோன் நகரத்தில், செவ்வாய்க்கிழமையன்று மக்களை சந்தித்தபடி, சாலையில் நடந்து வந்து கொண்டிருந்த மன்னர் சார்லஸை நோக்கி மூட்டை வீசப்பட்டுள்ளது. இந்த சம்பவத்தில் 20 வயது மதிக்கத்தக்க இளைஞர் ஒருவரை காவல்துறையினர் கைது செய்துள்ளனர்.

இதையும் படிக்க.. நாடகம் பார்த்த குற்றத்துக்காக 2 சிறார்களுக்கு மரண தண்டனை நிறைவேற்றம்

Thank you, Luton!



It was wonderful to meet so many members of the community at Luton Town Hall. pic.twitter.com/WxW4FqMXMW