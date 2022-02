கீவ் நகர சாலைகளில் கடும் மோதல்; உக்ரைன் நகரங்கள் மீது ரஷியா ஏவுகணை தாக்குதல்

கீவ் நகரில், முக்கிய சாலைகளில் உக்ரைன் பாதுகாப்புப் படைக்கும், ரஷிய படைகளுக்கும் இடையே கடும் துப்பாக்கிச் சண்டை நடைபெற்று வருகிறது.

கீவ் நகரைச் சுற்றி வளைத்து, நகருக்குள் ரஷிய ராணுவத்தினர் நுழைந்த நிலையில், இரு தரப்பு ராணுவ வீரர்களுக்கும் இடையே கடும் சண்டை நடக்கிறது. உக்ரைனின் முக்கிய நகரங்கள் மீது, ரஷியாவின் ஒருங்கிணைந்த ஏவுகணை மற்றும் பீரங்கி தாக்குதல்கள் சனிக்கிழமை நடத்தப்பட்டன.

போர் தீவிரமடைந்திருக்கும் நிலையில், கீவ் நகரில், அரசு அலுவலகங்களைக் கைப்பற்றும் வகையில் முன்னேறி வரும் ரஷியப் படைகளைத் தடுக்க, கடுமையான துப்பாக்கிச் சண்டை நடப்பதாக அங்கிருந்து வரும் செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன.

Missile strikes an apartment building in Kyiv.



After heavy fighting in the capital overnight, a residential apartment building not far from the Kyiv International Airport (Zhuliany) was struck by Russian missile attacks. There are no reported deaths. pic.twitter.com/8yau9qyEZ9