உக்ரைன்: போர்க்களத்தில் பூத்த புத்தம் புது மலர்

உக்ரைனில் மூன்றாவது நாளாக சனிக்கிழமையும் தாக்குதலைத் தொடா்ந்த ரஷிய ராணுவம், தலைநகா் கீவ் நகருக்குள் நுழைந்துள்ளது.

போர்க்களமாக மாறியிருக்கும் உக்ரைனின் கீவ் நகரில், பொதுமக்களின் தங்குமிடமாக மாறியிருக்கும் ஒரு சுரங்கப் பாதைக்குள் கர்ப்பிணிகளும், கைக்குழந்தைகளுடன் தாய்மார்களும் தங்க வைக்கப்பட்டிருந்தனர். அதில், ஒரு கர்ப்பிணிக்கு பிப்ரவரி 25ஆம் தேதி நள்ளிரவில் குழந்தை பிறந்துள்ளது.

A baby was born in Kyiv subway, now being used as a bomb shelter, overnight on Feb. 25. Amid ongoing air raids as part of Russia’s war against Ukraine, people all across the country have been taking shelter underground and in subway stations. pic.twitter.com/G0RalS98EL

அந்த குழந்தையின் புகைப்படம் சுட்டுரையில் பதிவிடப்பட்டுள்ளது. அதில் மேலும் கூறுப்பட்டிருப்பதாவது, ரஷியப் படைகள் உக்ரைனுக்குள் நுழைந்து விட்டதால், நாடு முழுவதுமிருக்கும் சுரங்கப் பாதைகளும், கீழ்த்தளங்களும் பொதுமக்கள் தங்கும் பாதுகாப்பிடமாக மாற்றப்பட்டுள்ளதாகக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

கீவ் நகரில் உள்ள அரசு அலுவலகங்களைக் கைப்பற்றும் வகையில் தொடர்ந்து முன்னேறி வரும் ரஷியப் படைகளுக்கும், உக்ரைன் ராணுவத்துக்கும் இடையே கீவ் நகர வீதிகளில் கடும் சண்டை நடைபெற்று வருகிறது.

தலைநகா் கீவில் பல பகுதிகளில் வெள்ளிக்கிழமை அதிகாலையிலேயே ரஷிய விமானங்கள் குண்டு வீசி தாக்கியதாகத் தகவல்கள் வெளியாகின. தனது அரசைக் கவிழ்க்கும் வகையில் நடத்தப்படும் இத்தாக்குதலைத் தடுக்க சா்வதேச நாடுகளின் உதவியை உக்ரைன் அதிபா் வொலோதிமீா் ஸெலன்ஸ்கி கோரியிருந்தார்.

