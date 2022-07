இலங்கையில் பள்ளிகள் மேலும் ஒரு வாரம் மூடல்: வெளிநாட்டில் இருப்போா் பணம் அனுப்ப அமைச்சா் கோரிக்கை

By DIN | Published On : 05th July 2022 01:55 AM | Last Updated : 05th July 2022 03:24 AM | அ+அ அ- |