எலான் மஸ்குக்கு எத்தனை குழந்தைகள்?

டெஸ்லா நிறுவனர், உலக கோடீஸ்வரர்களில் ஒருவரான எலான் மஸ்க், கடந்த நவம்பர் மாதம், தனது நிறுவனம் ஒன்றின் இயக்குநராக இருக்கும் ஷிவோன் ஸிலிஸ் மூலம் இரட்டைக் குழந்தைகளுக்குத் தந்தையானது, நீதிமன்ற ஆவணங்கள் மூலம் பொதுமக்கள் பார்வைக்கு வந்துள்ளது.

ஆனால், எலான் மஸ்க் அல்லது ஸிலிஸ் என யாரும் தங்களது குழந்தைகள் குறித்து பொதுவெளியில் இதுவரை எதுவும் பேசவில்லை.

இன்சைடர் என்ற ஆங்கில ஊடகம், நீதிமன்றத்தில் எலான் மஸ்க் மற்றும் அவரது இணையர் ஸிலிஸ் ஆகியோர் தங்களது பிள்ளைகளின் பெயருடன் தாய் மற்றும் தந்தையின் பெயரை இணைக்கக் கோரி தாக்கல் செய்த இரண்டு மனுக்களை பதிவேற்றம் செய்துள்ளது.

யார் இந்த ஷிவோன் ஸிலிஸ்?



எலான் மஸ்கின் சில நிறுவனங்களில் ஸிலிஸ் பணியாற்றியிருக்கிறார். அவரது லிங்கேதன் புரொஃபைலில், எலான் மஸ்க் இணை தலைமைச் செயலாளராக இருக்கும் நாராலிங்க் என்ற நிறுவனத்தின் சிறப்புத் திட்ட செயல் இயக்குநராக இருப்பதாகக் ஸிலிஸ் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

இது மட்டுமல்ல, இவர் 2017ஆம் ஆண்டு முதல் 2019ஆம் ஆண்டு வரை டெஸ்லாவின் திட்ட இயக்குநராகவும் ஸிலிஸ் இருந்துள்ளார். இவர் ஓபன்ஏஐயின் வாரிய உறுப்பினராகவும் இருக்கிறார்.

கடந்த 2020ஆம் ஆண்டு ஸிலிஸ் டிவிட்டர் பக்கத்தில் எலான் மஸ்க் பற்றி இவ்வாறு குறிப்பிட்டிருந்தார், யாரும் மிகச்சரியானவர்கள் அல்ல, மனித சமூதாயத்துக்கு எழுச்சியூட்டும் நடவடிக்கைகளுக்காக தொடர்ந்து போராடும் ஒருவரை என் வாழ்நாளில் நான் கண்டதேயில்லை, அதுவும் இத்தனை காலமாக ஓய்வின்றி செய்வதைப் போல என்று தெரிவித்திருந்தார்.

எலான் மஸ்க் பற்றி



ஏற்கனவே, எலான் மஸ்க் பற்றி கடந்த காலங்களில் பெண் ஊழியர்கள் பாலியல் புகார்களை பதிவு செய்துள்ளனர். ஸ்பேஸ்எக்ஸ் நிறுவனத்தில் பணியாற்றிய பெண் ஊழியர் கடந்த மார்ச் மாதம் டிவிட்டரில் மஸ்க் பற்றி டிவிட்டரில் பாலியல் புகார் அளித்திருந்தார். அதனை எலான் மஸ்க் முற்றிலும் மறுத்திருந்தார்.

எலான் மஸ்குக்கு மொத்தம் எத்தனை குழநதைகள்?



ஸிலிஸ் உடன் இரட்டைக் குழந்தைகளுக்குத் தந்தையாகியிருக்கும் எலான் மஸ்கின் மொத்த குழந்தைகளின் எண்ணிக்கை ஒன்பது. எலான் மஸ்கின் முதல் மனைவியும் எழுத்தாளருமான ஜஸ்டைன் மஸ்குக்கு இரட்டைக் குழந்தை - ஒரே பிரசவத்தில் பிறந்த மூன்று குழந்தைகள் என 5 பிள்ளைகள் உள்ளனர். இதில்லாமல் எலான் மஸ்குக்கு கிளெய்ரெ பௌச்சர் மூலம் இரண்டு குழந்தைகள் உள்ளனர்.

பெரிய குடும்பத்தில் ஆர்வம் கொண்டவராக எலான் மஸ்க்?

கடந்த காலங்களில் மக்கள் தொகை குறித்துப் பேசிய எலான் மஸ்க், பெரும்பாலான மக்கள் இனப்பெருக்கம் தொடர்பாக ஆர்வம் காட்டுவதில்லை என்ற தனது கவலையை வெளிப்படுத்தியிருந்தார்.

மக்கள் தொகைக் குறைவாக இருக்கும் பிரச்னைக்கு என்னால் இயன்றதை செய்கிறேன். வருங்காலத்தில் பிறப்பு விகிதம் சரிவது மிகப்பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் என்றும் எலான் மஸ்க் டிவிட்டரில் தெரிவித்திருந்தார்.

தந்தையாக எலான் மஸ்கின் அணுகுமுறை



கடந்த 2020ஆம் ஆண்டு ஆங்கில ஊடகத்துக்கு அளித்த நேர்காணலில், (கிரிம்ஸ் - மஸ்க்குக்கு அப்போதுதான் மகன் பிறந்திருந்தார்) - தற்போதைய நிலையில் நான் பெரிதாக எதுவும் செய்யவில்லை. கிரிம்ஸ் தான் முழுப் பொறுப்பையும் எடுத்துக கொண்டுள்ளார். அவரது பணி அளப்பரியது. குழந்தை வளர்ந்ததும், அப்போது எனது பங்களிப்பு அதிகமாகலாம் என்று தெரிவித்திருந்தார்.

