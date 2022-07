இலங்கை பிரதமராக தினேஷ் குணவா்தன பதவியேற்பு: 17 கேபினட் அமைச்சா்களும் பொறுப்பேற்றனா்

By DIN | Published On : 23rd July 2022 02:42 AM | Last Updated : 23rd July 2022 03:06 AM | அ+அ அ- |