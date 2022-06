தமிழக அரசு சாா்பில் அனுப்பப்பட்டரூ.67 கோடி நிவாரணப் பொருள்கள்: இலங்கை அரசிடம் ஒப்படைப்பு

By DIN | Published On : 25th June 2022 03:21 AM | Last Updated : 25th June 2022 03:21 AM | அ+அ அ- |