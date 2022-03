தாக்குதலை நிறுத்த ரஷியாவுக்கு உத்தரவிட வேண்டும்: சா்வதேச நீதிமன்றத்தில் உக்ரைன் முறையீடு

By DIN | Published on : 08th March 2022 05:14 AM | Last Updated : 08th March 2022 05:14 AM | அ+அ அ- |