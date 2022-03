7,000 வெளிநாட்டினரை பிணைக் கைதிகளாக வைத்திருக்கும் உக்ரைன்: ரஷியா குற்றச்சாட்டு

By IANS | Published on : 12th March 2022 03:13 PM | Last Updated : 12th March 2022 06:16 PM | அ+அ அ- |