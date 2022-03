சீனத்தில் விமானம் விழுந்து நொறுங்கியது: விபத்துக் காட்சி

பெய்ஜிங்: சீனத்திலிருந்து 133 பயணிகளுடன் சென்ற விமானம் குவாங்ஸி அருகே மலைப் பகுதியில் விழுந்து நொறுங்கியதாக அந்நாட்டு ஊடகங்கள் தெரிவிக்கின்றன.

இந்த விமானம் விழுந்து நொறுங்கிய சிசிடிவி காட்சிகளும், விமான விபத்துக்குள்ளான மலைப்பகுதியில் காட்டுத் தீ ஏற்பட்டிருக்கும் காட்சிகளும் வெளியாகியுள்ளன.

சிசிடிவி எனப்படும் அந்நாட்டு செய்தி ஊடகம், வெளியிட்டிருக்கும் தகவலில், சீனாவின் ஈஸ்டர்ன் ஏர்லைன்ஸ் நிறுவனத்துக்கு சொந்தமான போயிங் 737 ரக விமானம் மலைப் பகுதியில் விழுந்து தீப்பிடித்து எரிந்ததாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.​

W południowych Chinach rozbił się samolot Boeing 737 linii China Eastern Airlines, na pokładzie którego znajdowało się około 130 osób. Wszyscy zginęli. Akcje Boeinga w premarkecie spadły 6% do 180 USD. Obecnie odbiły do 192 USD. https://t.co/VLWQqqF2D4

சீனாவின் குன்மிங்கிலிருந்து குவாங்சோவுக்கு 133 பேருடன் சென்ற விமானம் விபத்தில் சிக்கியதாகவும், விமானத்தில் இருந்த பயணிகளின் நிலை என்ன என்பது குறித்து இதுவரை எந்த தகவலும் இல்லை என்றும் கூறப்படுகிறது.

விமானம் விழுந்து நொறுங்கிய இடத்திலிருந்து கடுமையான புகை எழுந்துள்ளது. மீட்புப் படையினர் சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்துள்ளனர்.

Çin'de, içinde 133 kişinin bulunduğu Boeing 737 tipi yolcu uçağının düşme anı güvenlik kameralarına böyle yansıdı. Görüntülerde uçağın dik bir şekilde burnu üstüne yere çakıldığı görülüyor..



Footage of the crash of the passenger plane in #China pic.twitter.com/IcA9CidxUg