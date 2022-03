சீனாவில் விபத்துக்குள்ளான விமானத்தில் பயணித்த 132 பேரும் உயிரிழந்தனர்: அந்நாட்டு அரசு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிப்பு

By DIN | Published on : 27th March 2022 04:33 PM | Last Updated : 27th March 2022 04:33 PM | அ+அ அ- |