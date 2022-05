கோத்தபய, மகிந்த அரசுக்கு எதிராக நம்பிக்கையில்லா தீா்மானம்: இன்று கூடுகிறது இலங்கை நாடாளுமன்றம்

By DIN | Published On : 04th May 2022 01:48 AM | Last Updated : 04th May 2022 02:25 AM | அ+அ அ- |