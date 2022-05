டிவிட்டரில் தன்முனைப்பு வகுப்பெடுக்கும் எலான் மஸ்க்

டெஸ்லா நிறுவன தலைமைச் செயலதிகாரி எலான் மஸ்க் தனது டிவிட்டர் பக்கத்தில் தன்முனைப்பு வகுப்பெடுக்கும் அளவுக்கு மக்களுக்கு அறிவுரைக் கூறி வருகிறார்.

ஸ்பேஸ் எக்ஸ், டெஸ்லா உள்ளிட்ட நிறுவனங்களின் உரிமையாளரும் உலகின் மிகப் பெரிய பணக்காரருமான எலான் மஸ்க், முன்னணி குறு சமூக ஊடகமான ட்விட்டரை 5,420 கோடி டாலா் (சுமாா் ரூ.4.2 லட்சம் கோடி) கொடுத்து கையகப்படுத்தவிருப்பதாக கடந்த மாதம் அறிவித்து பரபரப்பை ஏற்படுத்தினாா்.

இதையும் படிக்க : போலிக் கணக்குகள் 5% என்பதை நிரூபிக்கும் வரை டிவிட்டரை கையகப்படுத்த முடியாது: எலான் மஸ்க்

அவரை டிவிட்டரில் 95.7 மில்லியன் மக்கள் பின்தொடர்கிறார்கள்.

தற்போது, எலான் மஸ்க் தனது டிவிட்டர் பக்கத்தில், “எல்லா நாளையும் புதிய நாளாகக் கருத வேண்டும். உங்களுக்குத் தேவையானதை உருவாக்குங்கள். மேலும், மகிழ்ச்சி என்பது ஒருவரின் சுயத்தேர்வு என்பதை மறக்காதீர்கள்” எனக் கூறிவருகிறார்.

Tomorrow will be the first sunrise of the rest of ur life – make it what u want