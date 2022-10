ரஷியாவின் கோரத் தாக்குதலால் எரியும் உக்ரைன் தலைநகர்! (படங்களுடன்)

உக்ரைன் தலைநகர் கீவில் இன்று(திங்கள்கிழமை) காலை பலமுறை சக்திவாய்ந்த வெடிகுண்டு தாக்குதல் நடைபெற்றதாக மாகாண மேயர் தகவல் தெரிவித்துள்ளார்.

நேட்டோ அமைப்பில் உக்ரைன் இணைவதற்கு எதிா்ப்பு தெரிவித்து அந்த நாட்டின் மீது ரஷியா கடந்த பிப்ரவரி மாதம் 24-ஆம் தேதி படையெடுத்தது. 7 மாதங்களைக் கடந்து போர் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது.

சமீபத்தில் உக்ரைனின் கிழக்கே ரஷியாவையொட்டி அமைந்துள்ள டொனட்ஸ்க், லுஹான்ஸ்க் ஆகிய மாகாணங்களையும் தெற்கே அமைந்துள்ள ஸபோரிஷியா, கொ்சான் ஆகிய பிராந்தியங்களை ரஷியா கைப்பற்றியது.

அந்த பிராந்தியங்களில் நடைபெற்ற சா்ச்சைக்குரிய பொதுவாக்கெடுப்பில், தங்களுடன் இணைய 97 சதவீதம் போ் விருப்பம் தெரிவித்திருப்பதாக ரஷியா அறிவித்ததுடன் மேற்கத்திய நாடுகளின் கடும் எதிா்ப்பையும் மீறி குறிப்பிட்ட 4 பிராந்தியங்களையும் ரஷியா இணைத்துக் கொண்டது.

Russia launched a missile attack on Kyiv. The shopping center and one of the city's central avenues, next to T.Shevchenko University, were affected. No military infrastructure, just civilians. How much longer does it take for Russia to be recognized as a terrorist? pic.twitter.com/CadV52dqKT— Віщий Ольгерд (@Olherd_the_wise) October 10, 2022