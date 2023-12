துருக்கி: நாடாளுமன்றத்தில் உரையாற்றிக் கொண்டிருந்த எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர் மாரடைப்பால் உயிரிழப்பு

By DIN | Published On : 14th December 2023 09:57 PM | Last Updated : 14th December 2023 09:57 PM | அ+அ அ- |