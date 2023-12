பாகிஸ்தானில் பெட்ரோல் விலை லிட்டருக்கு ரூ.14, டீசல் லிட்டருக்கு ரூ.13.5-ஆக குறைப்பு

By DIN | Published On : 16th December 2023 10:54 AM | Last Updated : 16th December 2023 10:57 AM | அ+அ அ- |