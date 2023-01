பாகிஸ்தான் அரசுடன் போா் நிறுத்த ஒப்பந்தத்துக்கு தயாா்: தெஹ்ரீக்-இ-தலிபான்

By DIN | Published On : 09th January 2023 01:25 AM | Last Updated : 09th January 2023 01:25 AM | அ+அ அ- |