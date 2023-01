மறைந்த நடிகர் சுஷாந்த் சிங்கின் வளர்ப்பு நாய் ஃபட்ஜ் மரணம்

மனிதர்களுக்கு மிக உற்ற தோழனாக இருக்கும் விலங்குகளில் நாய்க்கு முதலிடம். அந்த வகையில் இருந்த, மறைந்த நடிகர் சுஷாந்த் சிங்கின் வளர்ப்பு நாய் ஃபட்ஜ் இன்று மரணமடைந்தது.

சுஷாந்த் சிங்கின் ரசிகர்கள் பலரும் ஃபட்ஜ் நாய்க்கு தங்களது ஆழ்ந்த இரங்கல்களை தெரிவித்து வருகிறார்கள்.

நடிகர் சுஷாந்த் மிகவும் விரும்பி வளர்த்த நாய் ஃபட்ஜ் மரணம் குறித்து அவரது சகோதரி பிரியங்கா சமூக வலைத்தளத்தில் அறிவித்திருந்தார். அது தொடர்பான விடியோ, சுஷாந்த் சிங்கின் ரசிகர்களை கண்ணீரில் ஆழ்த்தியிருக்கிறது.

So long Fudge! You joined your friend’s Heavenly territory… will follow soon! Till then… so heart broken pic.twitter.com/gtwqLoELYV