பாகிஸ்தானைச் சோ்ந்த அப்துல் ரஹ்மான் மக்கி சா்வதேச பயங்கரவாதி: ஐ.நா. அறிவிப்பு

பாகிஸ்தானைச் சோ்ந்த அப்துல் ரஹ்மான் மக்கி சா்வதேச பயங்கரவாதி: ஐ.நா. அறிவிப்பு

By DIN | Published On : 18th January 2023 01:50 AM | Last Updated : 18th January 2023 04:47 AM | அ+அ அ- |