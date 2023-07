13-ஆவது சட்டத்திருத்தத்தை நிறைவேற்ற அனைத்துக் கட்சிகளின் ஆதரவு தேவை: இலங்கை அதிபா் ரணில் விக்ரமசிங்க

By DIN | Published On : 27th July 2023 01:14 AM | Last Updated : 27th July 2023 02:55 AM | அ+அ அ- |