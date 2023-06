பிரதமா் மோடி அரசின் ஆதரவுடன் இலங்கை பிரச்னைகளுக்குத் தீா்வு: அமைச்சா் விஜயதாச ராஜபட்ச

By DIN | Published On : 27th June 2023 02:49 AM | Last Updated : 27th June 2023 02:49 AM | அ+அ அ- |