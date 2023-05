மகாராணி எலிசபெத் அணிந்த எட்வர்ட் கிரீடத்தை முடிசூடிக் கொள்ளும் அரசர் மூன்றாம் சார்லஸ்

பிரிட்டன் ராணியாக முடிசூட்டிக்கொண்டு 70 ஆண்டுகளுக்கும் மேல் ஆட்சிபுரிந்த இரண்டாம் எலிசபெத் தனது முடிசூட்டு நிகழ்ச்சியில் அணிந்த அதே எட்வர்ட் மகுடத்தை தனது தலையில் அணிந்து முடிசூடிக்கொள்கிறார் அரசர் இரண்டாம் சார்லஸ்.

பிரிட்டனில், இரண்டாம் எலிசபெத் மறைவைத் தொடா்ந்து மூத்த மகன் சாா்லஸ் கடந்த நவம்பரில் அரியணையேறினாா். அவரது முடிசூட்டு விழா சனிக்கிழமை கோலாகலமாக நடைபெறவிருக்கிறது.

லண்டன் வெஸ்ட்மின்ஸ்டா் தேவாலயத்தில் சனிக்கிழமை காலை நடைபெறும் முடிசூட்டு விழாவின்போது, மறைந்த இரண்டாம் எலிசபெத் முடிசூட்டிக் கொண்ட புனித எட்வர்ட் கிரீடத்தையே அரசர் மூன்றாம் சார்லஸ் சூட்டிக்கொள்ளவிருக்கிறார். கையில் செங்கோல் ஏந்தி அரியணையில் அமரும் அவருக்கு புனித எட்வர்ட் கிரீடம் அணிவிக்கப்பட்டு முடிசூட்டப்படவிருக்கிறது. மற்றொரு கையில் தடி ஏந்தி அவர் ஆட்சிப்பொறுப்பை முறைப்படி ஏற்கவிருக்கிறார்.

கடந்த ​1953ஆம் ஆண்டு ஜூன் இரண்டாம் தேதி லண்டனில், இரண்டாம் எலிசபெத் மகாராணியின் முடிசூட்டு விழாவின் போது, செயின்ட் எட்வர்டின் கிரீடத்தை அணிவித்து, கேன்டர்பரி பேராயர் அவருக்கு ஆசீர்வாதத்தைப் படித்து முடிசூட்டிவைத்தார்.

தற்போது, மறைந்த மகாராணி எலிசபெத்தின் மூத்த மகன், மூன்றாம் சார்லஸ் மன்னரின் முடிசூட்டு விழாநடைபெறும் தருணம். இந்த முடிசூட்டு விழாவின் முக்கிய நிகழ்வாக, கேன்டர்பரி பேராயர், சார்லஸ் மன்னரின் தலையில் புனித எட்வர்டின் கிரீடத்தை வைத்து முடிசூட்டுவார்.

