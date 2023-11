இந்தியாவைப் பிறப்பிடமாகக் கொண்ட எழுத்தாளருக்கு பிரிட்டிஷ் அகாதெமி விருது!

பிரிட்டிஷ் அகாதெமி புத்தக விருது, கடந்த 2013 ஆம் ஆண்டிலிருந்து உலக கலாச்சாரங்களைப் பற்றி எழுதப்படும் சிறந்த நூல்களுக்கு வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த அண்டு சிறந்த புத்தகமாக நந்தினி தாஸின் கோர்ட்டிங் இந்தியா : இங்கிலாந்து, முகல் இந்தியா அன்ட் ஆரிஜின்ஸ் ஆப் தி எம்பையர் (Courting india : England, Mughal india and the origins of empire) நூல் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளது.

பிரிட்டிஷ் அகாதெமியின் தலைவரான பேரா. ஜூலியா பிளாக் கூறியதாவது, "11 வருடங்களாக இந்த விருது வழங்கப்பட்டுவருகிறது. உலக கலாச்சாரங்களைப் பற்றி ஆராய்ச்சி செய்து சிறப்பான முறையில் எழுதப்படும் புத்தகங்களுக்கு இந்த அங்கீகரிப்பினை பிரிட்டிஷ் அகாதெமி அளிக்கிறது." மேலும் பல வகையான கலாச்சாரங்களைப் பற்றி அனைவரும் தெரிந்துகொள்வது உலக ஒற்றுமைக்கு அவசியம் என்றும் அதற்கான பங்கை வருடா வருடம் செய்துவருவதாகவும் இந்த வருடமும் சிறப்பான புத்தகத்தை தேர்வு செய்திருப்பதாகவும் கூறினார்.

இந்த வருடத்தின் சிறந்த புத்தகத்திற்கான விருதை வென்றுள்ள நந்தினி தாஸ் இந்தியாவில் பிறந்து வளர்ந்தவராவார். ஆங்கிலத்தில் இளங்கலைப் பட்டம் பெற்ற இவர் மேல்படிப்பிற்காக பிரிட்டன் சென்றது குறிப்பிடத்தக்கது. தற்போது 49 வயதான நந்தினி தாஸ் ஆக்ஸ்போர்டு பல்கலை கழகத்தில் ஆங்கிலப் பேராசிரியராக பணியாற்றிவருகிறார்.

இதையும் படிக்க: இஸ்ரேலுக்கு எதிரான போரில் இணைந்த யேமன்!

இவர் எழுதிய கோர்ட்டிங் இந்தியா : இங்கிலாந்து, முகல் இந்தியா அன்ட் ஆரிஜின்ஸ் ஆப் தி எம்பையர் (Courting india : England, Mughal india and the origins of empire) எனும் நூல் மிகப்பெரிய அளவிலான பாராட்டுகளைப் பெற்றுள்ளது. இந்த புத்தகத்தில், நந்தினிதாஸ் முகல் மற்றும் பிரிட்டன் சார்ந்த அரசியல் தரவுகளை கவனமாக கையாண்டு எளிதாக விளக்கி உள்ளார் என்றும் 17 ஆம் நூற்றாண்டின் முற்பகுதியில் இந்தியாவின் முதல் ஆங்கில தூதர் சர் தாமஸ் ரோ வருகையின் கதை மூலம் இந்தியா மற்றும் பிரிட்டன் பேரரசின் தோற்றம் குறித்து அவர் புதிய பார்வைகளை வைத்திருப்பதாகவும் விருது வழங்கும் குழுவைச் சேர்ந்த பேரா. சார்லஸ் ட்ரிப் பாராட்டியுள்ளார்.

இந்த விருதுடன் நந்தினிதாஸ் ரூ.25 லட்சம் ரூபாயைப் பரிசாகப் பெறுகிறார். மேலும், இறுதிச் சுற்றுக்காக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட புத்தகங்களுக்கு தலா 1 லட்சம் பரிசும் வழங்கப்பட உள்ளது.

செய்திகள் உடனுக்குடன்... வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் 'தினமணி'யைப் பின்தொடர...