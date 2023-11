கடந்த 20 நாட்களில் துருக்கியிலிருந்து ஆப்கானிஸ்தானுக்கு திரும்பிய 3,000 புலம்பெயர்ந்தோர்!

By DIN | Published On : 13th November 2023 01:47 PM | Last Updated : 13th November 2023 01:47 PM | அ+அ அ- |