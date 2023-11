ரிஷி சுனக் பதவி விலகுவதற்கான நேரம் இது: ஆண்ட்ரியா ஜென்கின்ஸ்!

கன்சர்வேட்டிவ் கட்சியின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ஆண்ட்ரியா ஜென்கின்ஸ், பிரிட்டன் பிரதமர் ரிஷி சுனக் மீது நம்பிக்கையில்லா வாக்கெடுப்புக்கான தனது கோரிக்கைக் கடிதத்தை அந்நாட்டு உள்துறை செயலரிடம் சமர்பித்துள்ளார்.

திங்கள்கிழமை (நவ.13) இந்தியா வம்சாவளியைச் சேர்ந்த உள்துறை அமைச்சர் சூவெல்லா பிரேவர்மனை அமைச்சரவையில் இருந்து நீக்கினார் ரிஷி சுனக். இந்த நடவடிக்கைக்கு எதிராக ஆன்ட்ரியா ஜென்கின்ஸ் தற்போது நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்திற்கான அழைப்பை விடுத்துள்ளார். தனது சக பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களையும் கடிதம் அனுப்ப கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.

இது குறித்து அவரது பதிவில் தெரிவித்திருப்பதாவது, “போதும், நம்பிக்கையில்லா தீர்மானத்துக்கான என்னுடைய கோரிக்கையைத் சமர்பித்துவிட்டேன். ரிஷி சுனக் செல்வதற்கான நேரம் இது. உண்மையான கன்சர்வேட்டிவ் கட்சி தலைவர் அந்தப் பொறுப்பிற்கு வரட்டும்” எனப் பதிவிட்டுள்ளார்.

Enough is enough, I have submitted my vote of no confidence letter to the Chairman of the 1922. It is time for Rishi Sunak to go and replace him with a 'real' Conservative party leader. pic.twitter.com/yJmGc14d75

செய்திகள் உடனுக்குடன்... வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் 'தினமணி'யைப் பின்தொடர...