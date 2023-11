‘4 ஆயிரம் குழந்தைகளைக் கொன்றாலும் போதாது’ : அமெரிக்க அதிகாரி கைது!

முன்னாள் அமெரிக்க அதிகாரி சாலையோர இஸ்லாமியர் கடையில் அவதூறாகப் பேசிய விடியோவுக்கு கடுமையான எதிர்ப்பு எழுந்ததைத் தொடர்ந்து அவர் இன்று (வியாழக்கிழமை) கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

ஸ்டூவர்ட் செல்டோவிட்ஸ், அமெரிக்க அரசின் இஸ்ரேல் பாலஸ்தீன விவகாரத்துக்கான அலுவகத்தில் உதவி இயக்குநர் உள்ளிட்ட பல்வேறு முக்கிய பொறுப்புகளில் பணியாற்றியவர். முன்னாள் அதிபர் ஓபாமாவின் ஆலோசராக பணியாற்றியுள்ளார்.

மேன்ஹேட்டன் நகரத்தில் உள்ள சாலையோரக் கடை வியாபாரி ஒருவரிடம் அவர் பேசிய விடியோ வைரலானது.

அதில் ஸ்டூவர்ட், “4 ஆயிரம் பாலஸ்தீன குழந்தைகளைக் கொன்றாலும் அது போதாது” என அவர் பேசியது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியது.

அந்த விடியோவில் முகமது நபி குறித்தும் அவர் அவதூறாகப் பேசியுள்ளார். மேலும், சாலையோர கடைக்காரரை தனது அதிகாரத்தைப் பயன்படுத்தி பயங்கரவாதி என கைது செய்ய வைப்பதாகவும் மிரட்டியுள்ளார்.

40 நாள்களுக்கு மேலாகத் தொடர்ந்து வரும் இஸ்ரேல் - ஹமாஸ் போரில் பாலஸ்தீனர்களுக்கு ஆதரவாக அமெரிக்காவில் பல்வேறு இடங்களில் போராட்டங்கள் நடந்து வரும் நிலையில், இந்த விடியோ வைரலானது செல்டோவிட்ஸ் மீது கடும் அதிப்ருதியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

This man wearing a green jacket was berating and harassing a halal cart vendor off 83rd and 2nd Ave in NYC. Does anyone know who this man is? Planning to report to the authorities. pic.twitter.com/GwklyXpsPH