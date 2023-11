மேலும் 17 பிணைக் கைதிகளை விடுவித்தது ஹமாஸ்: 39 பாலஸ்தீன சிறைக் கைதிகளும் வீடு திரும்பினா்

By DIN | Published On : 27th November 2023 02:03 AM | Last Updated : 27th November 2023 08:18 AM | அ+அ அ- |