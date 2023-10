பாலஸ்தீன ஹமாஸ் - இஸ்ரேல் திடீா் போா்: 5,000 ராக்கெட்டுகள் வீச்சு; 300 போ் உயிரிழப்பு

பாலஸ்தீன ஹமாஸ் - இஸ்ரேல் திடீா் போா்: 5,000 ராக்கெட்டுகள் வீச்சு; 300 போ் உயிரிழப்பு

By DIN | Published On : 07th October 2023 05:00 AM | Last Updated : 08th October 2023 04:26 AM | அ+அ அ- |