ஹமாஸ் தாக்குதல்: முறியடிக்கத் தவறியதற்கு இஸ்ரேல் பாதுகாப்பு முகமை பொறுப்பேற்பு

By PTI | Published On : 17th October 2023 02:53 PM | Last Updated : 17th October 2023 02:53 PM | அ+அ அ- |