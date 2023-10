வன்முறை சூழ்ந்த உலகில் மகாத்மா காந்தியின் முக்கியத்துவம் அதிகம்: வெளியுறவு அமைச்சா் எஸ்.ஜெய்சங்கா்

By DIN | Published On : 18th October 2023 01:57 AM | Last Updated : 18th October 2023 01:57 AM | அ+அ அ- |