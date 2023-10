காஸா சுரங்கப் பாதைகள் மக்களுக்காக அல்ல; வீரர்களுக்காக: ஹமாஸ் படை!

By DIN | Published On : 31st October 2023 09:02 PM | Last Updated : 31st October 2023 09:03 PM | அ+அ அ- |