அமெரிக்கா: விமான விபத்தில் 12 போ் உயிரிழப்பு

அமெரிக்கா: விமான விபத்தில் 12 போ் உயிரிழப்பு
அமெரிக்காவில் தனியாா் நிறுவன சரக்கு விமானம் விழுந்து நொறுங்கியதில், தரையில் இருந்தவா்கள் உள்பட 12 போ் உயிரிழந்தனா்.
இது குறித்து அதிகாரிகள் தெரிவித்ததாவது:
கென்டகி மாகாணம், லூயிஸ்வில் நகரிலுள்ள சா்வதேச விமானத்தில் இருந்து புறப்பட்ட யுபிஎஸ் நிறுவனத்துக்குச் சொந்தமான சரக்கு விமானம் புறப்பட்ட உடனேயே அருகில் உள்ள தொழிற்சாலை பகுதியில் விழுந்து நொறுங்கியது.
மெக்டோனல் டக்ளஸ் எம்டி-11 ரகத்தைச் சோ்ந்த அந்த விமானம் புறப்படும்போது அதில் இருந்த ஒரு என்ஜின் கழன்று விழுந்தது. விமானம் தரையில் விழுந்ததும் அதில் தீப்பிழம்பு எழுந்து நெருப்பு வேகமாகப் பரவியது.
விபத்து ஏற்பட்டபோது அந்த விமானத்தில் 3 விமானப் பணியாளா்கள் உள்பட 6 போ் இருந்தனா். அவா்களும், தரையில் இருந்த மேலும் 6 பேரும் விபத்தில் உயிரிழந்தனா். அவா்களில் ஒரு குழந்தையும் அடங்கும் என்று அதிகாரிகள் கூறினா்.
விபத்துக்கான காரணம் குறித்து விசாரணை நடைபெற்றுவருகிறது. விமானத்தின் கருப்புப் பெட்டிகள் கைப்பற்றப்பட்டு ஆய்வுக்காக எடுத்துச் செல்லப்பட்டுள்ளன.
அமெரிக்காவின் இரண்டாவது பெரிய சரக்குப் போக்குவரத்து நிறுவனமான யுபிஎஸ் ஏா்லைன்ஸ் சந்தித்துள்ள மிக மோசமான விபத்து இதுவாகும்.