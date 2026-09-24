சர்வாதிகாரத்தை அனுமதிக்கும் பயனற்ற அமைப்பாக மாறிய ஐ.நா.! ஆர்ஜென்டீனா குற்றச்சாட்டு
ஐ.நா. அவையின் அடிப்படைக் கொள்கைகளில் இருந்து மாறி பயனற்ற அமைப்பாக ஐ.நா. அமைப்பு மாறி விட்டதாக ஆர்ஜென்டீனா குற்றம் சாட்டியது குறித்து...
ஆர்ஜென்டீன அதிபர் ஜேவியர் மிலெய் - AP
ஐக்கிய நாடுகள் அவையின் அடிப்படைக் கொள்கைகளில் இருந்து மாறி பயனற்ற அமைப்பாக ஐ.நா. அமைப்பு மாறி விட்டதாக ஆர்ஜென்டீன அதிபர் ஜேவியர் மிலெய் குற்றம் சாட்டியுள்ளார்.
ஐ.நா. அவையின் 81 ஆவது கூட்டத் தொடரின் பொது விவாதம் அமெரிக்காவின் நியூயார்க் நகரில் நடைபெற்று வருகிறது. இதில் பல்வேறு உலக நாடுகளின் தலைவர்களும் பிரதிநிதிகளும் பங்கேற்று, உரையாற்றி வருகின்றனர். இந்தக் கூட்டத்தொடர் வருகிற 28 ஆம் தேதி வரையில் நடைபெறுகிறது.
இந்த நிலையில், புதன்கிழமை நடைபெற்ற கூட்டத்தொடரில் பங்கேற்ற ஆர்ஜென்டீன அதிபர் ஜேவியர் மிலெய், ஐ.நா. அவை மீது அதிருப்தி தெரிவித்து, குற்றம் சாட்டினார்.
உரையில் அவர் பேசியதாவது, "கூட்டுப் பாதுகாப்பு மற்றும் மனித உரிமைகளுக்கு உத்தரவாதம் அளிக்கும் தன்னுடைய அடிப்படைக் கொள்கைகளில் ஐ.நா. அமைப்பு தோல்வியடைந்து விட்டது. உலக நாடுகளிடையேயான மோதல்களையும் போர்களையும் தடுப்பதில் ஐ.நா. அமைப்பு முற்றிலும் தோற்றுவிட்டது.
மாறாக, உலகளவில் குழப்பம், வன்முறை, பயங்கரவாதம் தொடர்வதற்கும், சர்வாதிகாரத்துக்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுக்கத் தவறியதுடன், அதனை ஐ.நா. ஊக்கப்படுத்துகிறது.
ஐ.நா. அமைப்பு, தற்போது ஒரு பயனற்ற அமைப்பாக மாறிவிட்டது. நல்லெண்ணம் கொண்டவர்கள்போல வேடமிட்டு, ஆணவம் மற்றும் பேராசை கொண்ட ஒட்டுண்ணிகளைக் காக்கும் ஒரு அமைப்பாக மாறிவிட்டது" என்று தெரிவித்தார்.
Summary
Argentine President Javier Mileis blistering attack, calls UN useless organisation
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