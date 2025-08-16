சின்ன கண்ணன் அழைக்கிறான்..!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

பெங்களூரில் கிருஷ்ணர் வேடமிட்ட குழந்தைகள்...

-

மொரதாபாத்தில் ரங்கோலி வரைந்த குழந்தைகள்...

மகராஷ்டிரத்தின் தாணே நகரில் உறியடி...

ஜெய்ப்பூரின் ராதா தாமோதர் கோயிலில் கிருஷ்ணர் விக்கிரகத்துக்கு சிறப்பு அபிஷேகம்...

மதுராவில் கிருஷ்ணர் கோயிலில் குழந்தையுடன் உ.பி. முதல்வர் யோகி ஆதித்யநாத்

ஸ்ரீநகரில் குழந்தைகள் ஊர்வலம்...

நடியாவில் கிருஷ்ணர் வேடமிட்டுள்ள குழந்தைகள்...

படங்கள் | PTI

