ஓடிபி இல்லாமலே வாட்ஸ்ஆப் ஹேக் செய்யப்படுகிறதாம்..! எச்சரிக்கை!

வாட்ஸ்ஆப் கணக்குகளில் ஊடுருவி தரவுகளைத் திருடும் இணையவழி மோசடிக்காரர்கள் ‘கோஸ்ட்-பேரிங்’ என்ற புதியதொரு யுக்தியைப் பின்பற்றுவதால் கூடுதல் கவனம் தேவை!

‘கோஸ்ட்-பேரிங்’ எப்படி நடக்கிறது?

  • வழக்கமான மெசேஜ் ஒன்று உங்கள் வாட்ஸ்ஆப் எண் உள்ள அக்கவுண்ட்க்கு வந்தடையும்.

  • உங்களுக்கு அறிமுகமான வாட்ஸ்ஆப் கணக்கிலிருந்தே அந்த மெசேஜ் வருவதாகவும் காட்டப்படும்.

  • அந்த மெசேஜ், ஒரு புகைப்படமாகவோ அல்லது ஆன்லைன் லிங்க் ஆகவோ அல்லது பிற வகையிலான ஏதாவது உள்ளீடுகளில் ஒன்றாகவோ இருக்கலாம்.

  • அதனுள், ஹேக்கர்களின் இணையதள முகவரி ஒன்று ரகசியமாக பிண்ணப்பட்டிருக்குமாம்.

  • அதை நம்பி, நீங்கள் அந்த மெசேஜை க்ளிக் செய்துவிட்டால், ஒரு இணையதள பக்கத்துக்குள் அழைத்துச் செல்லப்படுவீர்கள்.

  • பார்ப்பதற்கு ஃபேஸ்புக் (முகநூல்) போலவே இருக்குமாம் அந்த இணையப் பக்கம்.

  • அதில், சரிபார்ப்பு நடவடிக்கைக்காக உங்கள் ஃபோன் நம்பரை பதிவிட அறிவுறுத்தப்படும்.

  • நாம் வைத்திருக்கும் வாட்ஸ்ஆப் எண்ணை அங்கே டைப் செய்தவுடன், நமது வாட்ஸ்ஆப் கணக்கிலிருந்து நம்மை அறியாமலேயே பிற சாதனங்களுடன் வாட்ஸ்அப்பை பகிர்ந்துகொள்ளும் ‘டிவைஸ் பேரிங்’ செயல்முறை தொடங்கப்பட்டுவிடும்.

  • உடனடியாக, அந்த இணையப் பக்கத்தில் ஓடிபி போலவே சில இலக்கங்கள் காட்டப்பட்டும்.

  • அந்த இலக்கத்தை சரியாக டைப் செய்ய அறிவுறுத்தப்படுவீர்கள்.

  • நீங்கள் மட்டும் அதனைச் செய்துவிட்டால், உங்கள் வாட்ஸ்ஆப் கணக்குக்கும் ஹேக்கர்களுக்கும் தொடர்பு ஏற்படுத்தப்பட்டுவிடும்.

  • அதன்பின், உங்கள் வாட்ஸ்ஆப் மெசேஜ், படங்கள் உள்பட சகலமும் ஹேக்கர்கள் வசமாகிவிடும்!

  • இதனைத் தவிர்க்க, உங்கள் வாட்ஸ்ஆப் கணக்கு பிற சாதனங்களில் லிங்க் செய்யப்பட்டுள்ளதா? என்பதை சோதனை செய்து, தேவையில்லாத சாதனங்களில் லிங்க் செய்யப்பட்டதாக காட்டப்பட்டால், உடனடியாக அந்த தொடர்புகளைத் துண்டிக்க வேண்டும்.

  • வாட்ஸ்ஆப்பில் இருமுறை சோதனை அம்சமான ‘டூ ஸ்டெப் வெரிஃபிகேஷன்’ செயல்படுத்துவது கூடுதல் பாதுகாப்பளிக்கும்.

