சர்வதேச சாதனை நாயகி... ஸ்மிரிதி மந்தனா!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

கிரிக்கெட்டின் இளவரசி... ஸ்மிரிதி மந்தனா!

சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் இந்தியாவின் நட்சத்திர வீராங்கனை ஸ்மிரிதி மந்தனா புதிய சாதனை...

மகளிர் உலகக் கோப்பை தொடரில் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் ஸ்மிரிதி மந்தனா சாதனை படைத்தார்

சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் ஒருநாள் போட்டிகளில் அதிவேகமாக மற்றும் இளம் வயதில் 5,000 ரன்களைக் கடந்து சாதனை

ஆஸி. பந்துவீச்சாளர்களை திணறடித்த ஸ்மிரிதி மந்தனா 66 பந்துகளில் 9 பௌண்டரிகள் 3 சிக்ஸர்களுடன் 80 ரன்கள் குவித்தார்

29 வயதாகும் ஸ்மிரிதி மந்தனா 112 இன்னிங்ஸ்களில் 5000 ரன்களைக் கடந்து அசத்தியுள்ளார்

ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் ஓராண்டில் அதிக ரன்கள் குவித்து இந்திய வீராங்கனை ஸ்மிருதி மந்தனா வரலாறு படைத்துள்ளார்

