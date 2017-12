சென்னை பல்கலைக்கழகத்தின் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் நெமிலி மற்றும் திருவள்ளூர் மாவட்டம் திருவொற்றியூர் கிராமத்தில் உள்ள கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகளில் ஒரு வருடத்திற்கான ஒப்பந்த அடிப்படையிலான 60 சிறப்பு விரிவுரையாளர் பணியிடங்களுக்கான அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதற்கு தகுதியும் விருப்பமும் உள்ளவர்களிடமிருந்து வரும் 6-ஆம் தேதிக்குள் விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

மொத்த காலியிடங்கள்: 60

பணி: Guest Lecturers

துறைவாரியான காலியிடங்கள் விவரம்:

திருவொற்றியூர்(30) - நெமிலி (30)

1. Tamil 6 - 8

2. English & Soft skills 7 - 3

3. Computer Science 5 - 5

4. Commerce 8 - 9

5. Mathematics & Statistics 2 - 1

6. Economics 1 - 1

7. Environmental Studies 0 - 1

8. History 0 - 1

9. Physical Education Trainer 1 - 1

தகுதி: சம்மந்தப்பட்ட துறைகளில் 55 சதவீத மதிப்பெண்களுடன் முதுகலை பட்டம் பெற்றிருக்க வேண்டும் அல்லது NET, SLET, SET, முனைவர் பட்டம் பெற்றவர்களும் விண்ணப்பிக்க தகுதியானவர்கள்.



விண்ணப்பிக்கும் முறை: www.unom.ac.in என்ற இணையதளத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ள விண்ணப்பத்தை பதிவிறக்கம் செய்து பூர்த்தி செய்து விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: நேர்முகத் தேர்வு மூலம் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்.

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களை சமர்பிக்க வேண்டிய முகவரி:

1. The Principal, University of Arts and Science Colleges,

(University Constituent College)

Thiruvottiyur, Poonthota Street,

Tiruvottiyur, Chennai – 600 119.

2. The Principal, University of Arts and Science Colleges,

(University Constituent College),

East Coast Road, Nemmeli - 603104

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களை சமர்ப்பிக்க கடைசி தேதி: 06.12.2017

நேர்முகத் தேர்வு 7.12.2017 அன்று காலை 10 மணிக்கு நடைபெற்றும். இதுகுறித்து விவரம் விண்ணப்பதாரர்களின் மின்னஞ்சல் முகவரி மூலம் தெரிவிக்கப்படும்.

மேலும் முழுமையான விவரங்கள் அறிய http://www.unom.ac.in/uploads/appointments/ucc-gl-notiffication-2017_updated_20171127120729_47489.pdf என்ற லிங்கை கிளிக் செய்து தெரிந்துகொள்ளவும்.