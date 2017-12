சென்னை நகராட்சியில் 2018-ஆம் ஆண்டிற்கான 110 சுகாதார ஆய்வாளர் பணியிடங்களுக்கான அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளன. இதற்கு தகுதியானவர்களிடமிருந்து வரும் ஜனவரி 19க்குள் விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

மொத்த காலியிடங்கள்: 110

பணியிடம்: சென்னை

பணி: Sanitary Inspector

தகுதி: வேதியியல் துறையில் பி.எஸ்சி பட்டம் பெற்றிருப்பதுடன் சுகாதார ஆய்வாளர் சான்றிதழ் பெற்றிருக்க வேண்டும். விரிவான விவரங்களுக்கு அறிவிப்பை பார்த்து தெரிந்துகொள்ளவும்.

வயதுவரம்பு: 01.07.2017 தேதியின்படி 32க்குள் இருக்க வேண்டும்.

சம்பளம்: மாதம் ரூ.95,400 + இதர சலுகைகள்

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: தகுதியானவர்கள் பட்டியல் தேர்வு செய்யப்பட்டு, நேர்முகத் தேர்வு அடிப்படையில் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்.

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களை அனுப்ப வேண்டிய அஞ்சல் முகவரி:

“APPLICATION FOR THE POST OF “SANITARY INSPECTOR”

“Commissionerate of Municipal Administration, 6th Floor Ezhilagam, Annex Building, Chepauk, Chennai, Tamil Nadu - 600005”

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் சென்று சேர கடைசி தேதி: 19.01.2018



மேலும் விவரங்களுக்கு...