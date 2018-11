தமிழ்நாடு சுற்றுலாத் துறையில் காலியாக உள்ள உதவி நிரலாளர் பணிக்கான அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதற்கு தகுதியும் விருப்பமும் உள்ளவர்களிடம் இருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

பதவி: ASSISTANT PROGRAMMER

காலியிடங்கள்: 01

தகுதி: பொறியியல் துறையில், ஐடி, கணினி அறிவியல் போன்ற பிரிவுகளில் பிஇ அல்லது பி.டெக் அல்லது எம்சிஏ., ஐடி, கணினி அறிவியல் பிரிவுகளில் எம்.எஸ்சி முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்.

வயதுவரம்பு: 18 முதல் 30 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும்.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: எழுத்துத் தேர்வு மற்றும் நேர்முகத் தேர்வு மூலம் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: http://www.tamilnadutourism.org என்ற இணையதளத்தில் கொடுக்கப்பட்டு விண்ணப்பத்தை பதிவிறக்கம் செய்து, பூர்த்தி செய்து விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்களை அனுப்ப வேண்டிய அஞ்சல் முகவரி: The Chairman and Managing Director Tamilnadu Tourism Development Corporation Ltd. Tourism Complex, No.2, Wallajah Road, Chennai 600 002

மேலும் முழுமையான விவரங்கள் அறிய http://www.tamilnadutourism.org/pdf/AsstProgrammerAdvt.pdf என்ற லிங்கில் சென்று தெரிந்துகொள்ளவும்.

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பங்கள் சென்று சேர கடைசி தேதி: 16.11.2018