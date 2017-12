சென்னை விமான நிலையத்தின் ஓடுபாதையில் பேருந்து ஒன்று வெள்ளிக்கிழமை காலை திடீரென தீப்பிடித்து எரியத் தொடங்கியது.

அச்சமயம் விமானம் ஒன்று தரையிறங்கிக்கொண்டிருந்தது. மேலும் சில விமானங்கள் பயண நேரத்துக்கு தயாராகிக்கொண்டிருந்தது. இதனால் விமானநிலையத்தில் பதட்டமான சூழ்நிலை நிலவியது.

இன்டிகோ ஏர்லைன்ஸைச் சேர்ந்த அந்தப் பேருந்து அப்போதுதான் விமானப் பயணிகளை பத்திரமாக முனையத்துக்கு கொண்டு சேர்த்துவிட்டு, அடுத்த விமானத்தில் இருந்து பயணிகளை ஏற்றிக்கொள்ள திரும்பிக்கொண்டிருந்தது.

