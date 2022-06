பெங்களூரில் இருந்து ஒசூா் வரை மெட்ரோ ரயில் தடத்தை விரிவாக்கும் திட்டம்: கா்நாடக அரசு ஒப்புதல்

By DIN | Published On : 10th June 2022 12:00 AM | Last Updated : 10th June 2022 12:00 AM | அ+அ அ- |