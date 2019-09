இரட்டைக் குழந்தைகளுக்கு தந்தையானார் நடிகர் பரத்!

நடிகர் பரத்துக்கு இரட்டை ஆண் குழந்தைகள் அண்மையில் பிறந்துள்ளது. இந்த மகிழ்ச்சியான செய்தியை தனது ட்விட்டரில் பகிர்ந்துள்ளார் பரத்.

'பாய்ஸ்', 'காதல்', 'வெயில்', 'எம் மகன்', நேபாளி, உள்ளிட்ட பல படங்களில் நடித்துள்ள பரத், கடந்த 2013-ம் ஆண்டு துபையை சேர்ந்த ஜெஸ்ஸி என்பவரை காதலித்து திருமணம் செய்து கொண்டார். தற்போது தனக்கு இரட்டை ஆண் குழந்தைகள் பிறந்துள்ள மகிழ்ச்சியான செய்தியை தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் பகிர்ந்துள்ளார் இவர்.

Two new bundles of joy!!

Two precious boys!!

Jesh and I are twice blessed!!

Mommy n babies are doing great. Thank you all for all the lovepic.twitter.com/p8Gq0jOR5o