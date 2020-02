ரூ.60,000 சம்பளத்தில் இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் வேலை - உடனே விண்ணப்பிக்கவும்

இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் நிறுவனத்தில் காலியாக உள்ள பட்டய கணக்காளர் பணியிடங்களுக்கான புதிய அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. வரும் 28 ஆம் தேதி நடைபெறும் நேர்முகத் தேர்வில் தகுதியானவர்கள் கலந்துகொண்டு பயனடையவும்.

நிறுவனம்: இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் (ICMR-Indian Council of Medical Research)

பணி: பட்டய கணக்காளர்- 01

தகுதி: வணிகத் துறையில் இளங்கலை பட்டம் மற்றும் இந்திய பட்டய கணக்காளர் நிறுவனத்தால் பெறப்பட்ட பட்டய கணக்காளர் (சிஏ) முடித்திருக்க வேண்டும். கணினி குறித்த அறிவு பெற்றிருக்க வேண்டும். அரசு கணக்கியல் மற்றும் தணிக்கை முறைகலை கையாள்வதில் அனுபவம் உள்ளவர்களுக்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்படும்.

பணியிடம்: தில்லி

வயதுவரம்பு: 18 முதல் 40க்குள் இருக்க வேண்டும்.

சம்பளம்: மாதம் ரூ. ரூ.60,000 வழங்கப்படும்.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: நேர்முகத் தேர்வு மூலம் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்.

நேர்முகத் தேர்வு நடைபெறும் தேதி: 28.02.2020 அன்று காலை 10 மணி முதல்

நேர்முகத் தேர்வு நடைபெறும் இடம்: The V. Ramalingaswami Bhawan, P.O. Box No. 4911, Ansari Nagar, New Delhi – 110029, India

மேலும் முழுமையான விவரங்கள் அறிய https://www.icmr.nic.in/sites/default/files/career_opportunity/Advertisement18022020.pdf என்ற லிங்கை கிளிக் செய்து தெரிந்துகொள்ளவும்.