சென்னை பெட்ரோலியம் கார்ப்பரேஷன் நிறுவனத்தில் வேலை வேண்டுமா?

சென்னை பெட்ரோலியம் கார்ப்பரேஷன் லிமிடெட் நிறுவனத்தில் அளிக்கப்பட உள்ள தொழில்பழகுநர் பயிற்சிக்கான புதிய அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதற்கு தகுதியானவர்களிடம் இருந்து விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன.

மொத்த காலியிடங்கள்: 92

பணியிடம்: சென்னை

துறைவாரியான காலியிடங்கள் விவரம்:

1. Fitter - 7

2. Welder - 10

3. Electrician - 8

4. Mechanic (Motor Vehicle) - 10

5. Machinist - 10

6. Turner - 5

7. Mechanic Refrigeration and Air Conditioning - 3

8. Instrument Mechanic - 4

9. Draughtsman (Civil) - 4

10. Draughtsman (Mechanical) - 1

11. Computer Operator and Programming Assistant - 5

12. Food Production (Genl.) - 2

13. Mechanic-cum-Operator Elect. Com. System - 2

தகுதி: பத்தாம் வகுப்பு தேர்ச்சியுடன் சம்மந்தப்பட்ட துறையில் ஐடிஐ முடித்திருக்க வேண்டும்.

14. Executive (Marketing) - 2

15. Executive (Human Resource) - 3

16. Executive (Computer Science) - 7

17. MCA (3 years full time Course) - 1

தகுதி: எம்பிஏ, எம்சிஏ, சிஏ, ஐசிடபுள்யுஏ முடித்தவர்கள் சம்மந்தப்பட்ட பயிற்சி இடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்.

18. Office Assistant (Skill Certificate Holders) - 2

19. Warehouse Executive (Receipts & Despatch) (Skill Certificate Holders) - 2

20. Store Keeper (Fresher Apprentice) - 2

21. Data Entry Operator (Fresher Apprentice) - 2

தகுதி: பிளஸ் டூ தேர்ச்சி மற்றும் பிளஸ் டூ தேர்ச்சியுடன் அலுவலக உதவியாளர் திறன் சான்றிதழ் பெற்றவர்கள், கிடங்கு நிர்வாகி சான்றிதழ் பெற்றவர்கள் சம்மந்தப்பட்ட பயிற்சி இடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்க தகுதியானவர்கள்.

வயதுவரம்பு: 01.12.2019 தேதியின்படி 18 முதல் 24 வயதிற்குள் இருக்க வேண்டும்.

உதவித்தொகை: பயிற்சி காலத்தில் மாதம் ரூ.10,000 உதவித்தொகையாக வழங்கப்படும்.

தேர்வு செய்யப்படும் முறை: நேர்முகத் தேர்வு மூலம் தகுதியானவர்கள் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை: https://www.cpcl.co.in என்ற இணையதளத்தின் மூலம் ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.

மேலும் முழுமையான விவரங்கள் அறிய https://www.cpcl.co.in/People&Careers/RecruitmentDrive/2020/CPCL%20-%20TA%202019-20-%20Advt%20-%20Final%20-%20Web.pdf என்ற லிங்கில் சென்று தெரிந்துகொள்ளவும்.

ஆன்லைனில் விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசி தேதி: 17.01.2020